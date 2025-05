POL Schwaben Nord: 0960 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Univiertel - Am Samstag (24.05.2025) ereignete sich in der Forschungsallee ein Verkehrsunfall. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 20.00 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Motorrad in der Forschungsallee unterwegs. Dabei stürzte der Motorradfahrer und kam von der Fahrbahn ab. Der 35-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an ...

