Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme - Dreifacher Einbrecher soll Haftrichter vorgeführt werden

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er in der Nacht zu Dienstag, 18. März, zwei hochwertige Pedelecs aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelmstraße und mutmaßlich in der gleichen Nacht noch einen E-Scooter aus einem Keller an der Normannenstraße entwendet hatte, konnten Einsatzkräfte einen 36-jährigen Mann aus Hamm festnehmen.

Eine aufmerksame Zeugin hatte sich am Dienstagmittag gegen 13 Uhr bei der Polizei gemeldet und den Verdacht geäußert, dass der polizeibekannte Mann ein Pedelec gestohlen habe. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, konnten sie zwar das Pedelec entdecken, nicht aber den 36-Jährigen antreffen.

Ermittlungen zu dem Pedelec ergaben, dass der Eigentümer des Fahrrades den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte. Erst als die Beamten mit dem Fahrrad unter dem Arm vor seiner Tür standen, bemerkte er den Einbruch in den Kellerraum. Auch das Pedelec des Nachbarn befand sich nicht mehr im eigentlichen Kellerraum, konnte aber am letzten Aufenthaltsort des Polizeibekannten gesehen werden.

Da der Dieb von den Beamten in der Friesenstraße vermutet wurde, fuhren die Einsatzkräfte dorthin und bewiesen den richtigen Riecher. Auf einem E-Scooter konnte der Hammer angetroffen werden. Er versuchte noch zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang.

Ermittlungen zu dem von ihm geführten E-Scooter ergaben, dass auch dieser in der Nacht zum Dienstag aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Normannenstraße gestohlen worden war.

Auch hier wusste der eigentliche Besitzer noch nichts von seinem "Glück".

Der bereits wegen Eigentumsdelikten erheblich in Erscheinung getretene Mann wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Am heutigen Mittwoch, 19. März, wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell