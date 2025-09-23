Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Junger Radfahrer bei Unfall in Hagenow schwer verletzt

Hagenow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hagenow ist am frühen Montagabend ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 17:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 28-jähriger Fahrer eines Audis und einem 16-jährigen Radfahrer gekommen sein. Der Audi, der die Lange Straße befuhr und in die Poststraße abbiegen wollte, kollidierte hierbei mit dem kreuzenden Radfahrer. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des im Gegenverkehr befindlichen Transporters geschleudert. In der weiteren Folge wurde der Jugendliche mit Kopf- und Beinverletzungen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein geschätzter Sachschaden von etwa 2500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den polnischen Fahrzeugführer eröffnet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell