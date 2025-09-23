PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Schwarzenhof/Dargun

Rostock (ots)

Der seit dem 21. September 2025 vermisste 61-jährige Mann aus Schwarzenhof/Dargun konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen sind hiermit einzustellen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und bittet um die Löschung aller in diesem Zusammenhang veröffentlichten personenbezogenen Daten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

