Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

250825 Schwalmtal-Hehler: (ots)

Pkw erfasst Radfahrer beim Abbiegen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 18:20 Uhr in Hehler, an der Einmündung L 371. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Wegberg kam aus Richtung Mönchengladbach-Hardt und bog an der Einmündung Hehler nach links in Richtung 'Am Wasserturm' ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 77-jährigen Radfahrers aus Schwalmtal, der auf dem Radweg der L 371 aus Richtung Hostert unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei welcher der Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme zog die Viersener Polizei ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Düsseldorf hinzu. Ein Gutachter wurde zusätzlich angefordert. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw und das Fahrrad sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Einmündung gesperrt.

