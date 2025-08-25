PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Senior wird Opfer von Betrügern

Nettetal-Lobberich (ots)

Ein Senior aus Lobberich wurde am Donnerstag um Bargeld betrogen. Ein unbekannter Mann rief gegen 19 Uhr bei dem Senior an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er fragte nach der IBAN des Geschädigten, die dieser ihm nannte. Nach dem Telefonat hatte der Lobbericher ein schlechtes Gefühl und ließ sein Konto sperren. Zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch bereits eine Abbuchung in einem höheren dreistelligen Betrag vorgenommen. Die Polizei warnt: Geben Sie niemals am Telefon persönliche Informationen preis. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. /jk (815)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

