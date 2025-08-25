Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Viersen - Haben Sie Hinweise?

Viersen (ots)

Am Sonntag gegen 16:40 Uhr brach ein Brand auf einem Feldweg zwischen dem Limburgweg und dem Neusser Platz in Viersen aus. Eine Frau entdeckte das Feuer und löschte es. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht das Kriminalkommissariat 1 nach Hinweisen. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0, wenn Sie etwas beobachtet haben. /jk (814)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell