Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raubüberfall auf Kiosk am Freitag - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitagabend wurden Einsatzkräfte zu einem Kiosk auf der Venloer Straße in Kaldenkirchen gerufen. Drei maskierte Personen betraten gegen 22:15 Uhr den Kiosk. Zwei der Täter bedrohten den 27-jährigen Angestellten mit Pistolen. Sie erbeuteten nach derzeitigem Stand Bargeld in noch unbekannter Höhe und E-Zigaretten. Anschließend verließ das Trio den Kiosk. Vom Tatort flüchtete kurze Zeit später ein Pkw in unbekannte Richtung. Der 27-jährige Angestellte aus Nettetal wurde nicht verletzt. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und fragt: Wer hat den Raub beobachtet oder hat zur tatrelevanten Zeit einen verdächtigen Pkw beobachtet? Hinweise an das KK 2 über die 02162/377-0. /wg (816)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell