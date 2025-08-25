PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raubüberfall auf Kiosk am Freitag - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitagabend wurden Einsatzkräfte zu einem Kiosk auf der Venloer Straße in Kaldenkirchen gerufen. Drei maskierte Personen betraten gegen 22:15 Uhr den Kiosk. Zwei der Täter bedrohten den 27-jährigen Angestellten mit Pistolen. Sie erbeuteten nach derzeitigem Stand Bargeld in noch unbekannter Höhe und E-Zigaretten. Anschließend verließ das Trio den Kiosk. Vom Tatort flüchtete kurze Zeit später ein Pkw in unbekannte Richtung. Der 27-jährige Angestellte aus Nettetal wurde nicht verletzt. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und fragt: Wer hat den Raub beobachtet oder hat zur tatrelevanten Zeit einen verdächtigen Pkw beobachtet? Hinweise an das KK 2 über die 02162/377-0. /wg (816)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
