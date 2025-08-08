FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Rettungsmaßnahmen durch unbefugte Personen erheblich behindert

Schwalmtal (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 07.08.2025, wurde der Löschzug Waldniel gemeinsam mit dem Leitungsdienst um 16:09 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Steeg in Schwalmtal alarmiert. Ein Linienbus war mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine kollidiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich ein Krankentransportwagen bereits an der Einsatzstelle. Die Lage war zunächst unübersichtlich.

Nach der Erkundung stellte sich heraus, dass insgesamt acht Personen verletzt worden waren, darunter zwei Kinder. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr unterstützte in der Anfangsphase die Maßnahmen des Rettungsdienstes, übernahm die Betreuung der Betroffenen (21) und stellte gleichzeitig den Brandschutz sicher. Darüber hinaus wurden die verunfallten Fahrzeuge abgesichert.

Nicht verletzte Fahrgäste des Linienbusses konnten während des Einsatzes in einem weiteren, zufällig anwesenden Linienbus betreut werden.

Zur Koordination der rettungsdienstlichen Maßnahmen waren der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der Leitende Notarzt des Kreises Viersen vor Ort. Unterstützt wurden sie durch insgesamt acht Rettungsdienstfahrzeuge aus den Kreisen Viersen und Heinsberg sowie einen weiteren Notarzt.

Der Einsatz wurde jedoch wiederholt durch das Verhalten unbeteiligter Personen gestört. Mehrere Schaulustige betraten unbefugt die Einsatzstelle, was die Arbeit der eingesetzten Kräfte erheblich behinderte. Teilweise konnte die Identifikation von Patienten aufgrund unkontrollierter Bewegungen unbeteiligter Personen innerhalb der Einsatzstelle nicht unmittelbar erfolgen. Die Feuerwehr appelliert daher mit Nachdruck an alle Bürgerinnen und Bürger, den notwendigen Abstand zu Einsatzstellen zu wahren und die Arbeit der Rettungskräfte nicht zu behindern. Jede Störung kann Menschenleben gefährden.

Die Feuerwehr Schwalmtal war rund zwei Stunden im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Kreispolizeibehörde Viersen aufgenommen.

