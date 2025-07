FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Gasgeruch in Wohnhaus - Feuerwehr und Energieversorger im Einsatz

Schwalmtal (ots)

Am heutigen Samstagabend (26.07.2025) wurde der Löschzug Amern um 21:57 Uhr mit dem Einsatzstichwort TH 1 - Gasgeruch zu einem Wohngebäude an der Straße An St. Anton alarmiert.

Anwohner hatten im Inneren des Hauses einen unbekannten Geruch festgestellt und folgerichtig die Feuerwehr über den Notruf 112 verständigt. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz zur Erkundung vor und führten umfassende Messungen mit einem Mehrgasmessgerät durch. Dabei konnten keine Hinweise auf einen Gasaustritt festgestellt werden.

Zur weiteren Abklärung wurde der zuständige Energieversorger hinzugezogen, der wenig später an der Einsatzstelle eintraf. Auch durch diesen konnten keine Undichtigkeiten festgestellt werden.

Während des Einsatzes war die Straße An St. Anton für ca. eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell