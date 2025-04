Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit unter Gartennachbarn eskaliert

Gera (ots)

Am 12.04.2025 wurde die Polizei Gera um 22:00 Uhr zu einem Streit in die Gartenanlage Waldfrieden in Gera gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand ein langwieriger Streit zwischen den beteiligten Gartennachbarn. Aufgrund dessen begab sich der 47 Jährige Mann mit einem Fuchsschwanz (Säge) zu seiner Gartennachbarin und bedrohte diese mit der Säge. In Folge dessen bewaffnete sich diese mit einem Vertikutierrechen, welchen sie aus Angst dem Mann auf dem Kopf schlug. Der Mann erlitt hierdurch eine starke Platzwunde am Kopf. Die eintreffenden Beamten konnten die Streitparteien trennen und eine weitere Eskalation verhindern. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 47 Jährigen Verletzten ergab einen Wert von 2,44 Promille. Dieser wurde umgehend einer ärztlichen Behandlung zugeführt. Gegen die Streitparteien wird nun unter Anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

