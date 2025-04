Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blumenkübel auf Straße gerollt

Rositz (ots)

Die Polizeiinspektion Altenburger Land ermittelt aufgrund eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht diesbezüglich Hinweise auf den Verursacher. Unbekannte hatten vermutlich am Abend des 12.04.2025 einen Blumenkübel auf die B180 am Ortseingang Rositz (aus Richtung Altenburg kommend) auf die Straße gerollt. Eine 69-jährige Fahrzeugführerin erkannte das auf der Fahrbahn liegende Hindernis zu spät. Es kam zu einem Unfall mit Sachschaden.

