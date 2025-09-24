PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfallleicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem unfallbeteiligten PKW sowie nach Zeugen des Geschehens.

Gegen 06:15 Uhr befuhr die 34-jährige Radfahrerin die Philipp-Müller-Straße in Richtung der Dammhusener Chaussee. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches Philipp-Müller-Straße/Juri-Gagrin-Ring kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der aus dem Juri-Gagarin-Ring in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die Radfahrerin stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Das im Fahrradanhänger befindliche fünfjährige Kind blieb unverletzt.

Der beteiligte PKW, der lediglich als dunkel beschrieben werden konnte, habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 03841 203-0 bei der Polizei in Wismar oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

