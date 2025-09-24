PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 37-jähriger Frau aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die am 23.09.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 37-jährigen Frau aus Schwerin wird hiermit eingestellt. Die Vermisste konnte dank eines Hinweises aus der Bevölkerung angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 11:42

    POL-HRO: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Wismar (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfallleicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem unfallbeteiligten PKW sowie nach Zeugen des Geschehens. Gegen 06:15 Uhr befuhr die 34-jährige Radfahrerin die Philipp-Müller-Straße in Richtung der Dammhusener Chaussee. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:06

    POL-HRO: 4.000 Euro Sachschaden - Polizei Sanitz stellt Graffiti-Sprayer in Dummerstorf

    Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots) - Polizeibeamten aus Sanitz ist es Dank eines aufmerksamen Zeugenhinweises gelungen, einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu stellen. Gegen 00:50 Uhr bemerkte der Hinweisgeber, wie augenscheinlich zwei Personen eine Lagerhalle im Bereich des örtlichen Schmiedewegs besprühten. Aufgefallen waren die zunächst unbekannten Sprayer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren