POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 37-jähriger Frau aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die am 23.09.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 37-jährigen Frau aus Schwerin wird hiermit eingestellt. Die Vermisste konnte dank eines Hinweises aus der Bevölkerung angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten.

