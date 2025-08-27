PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Technischer Defekt führt zu zwei brennenden Fahrzeugen in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Nachmittag des 27.08.2025 befuhr ein 61-jähriger Mann aus St. Ingbert mit seinem Renault Megane die Straße Am Spellenstein in St. Ingbert, als sein Fahrzeug in Brand geriet. Der Fahrer stoppte sofort am Straßenrand, sicherte den Renault gegen Wegrollen und rettete seinen Hund von der Rückbank. Der Brand verursachte jedoch derart viel Schaden am Fahrzeug, dass sich die Bremsen lösten und der Pkw wegen der abschüssigen Straße gegen einen geparkten Madza 5 rollte. Das zweite Fahrzeug geriet dadurch ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, dennoch wurden beide Fahrzeuge vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn war bis zum Ende der Aufräumarbeiten gesperrt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

