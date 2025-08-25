Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: 19. Hoffest der Polizeiinspektion St. Ingbert am 05.09.2025 wird ABGESAGT
St. Ingbert, Saarland (ots)
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst hatten wir das 19. Hoffest der Polizeiinspektion St. Ingbert, ein Bürger-Polizei-Fest, umgewidmet und wollten den Reinerlös den Hinterbliebenen unseres in Völklingen im Dienst getöteten Kollegen Simon zukommen lassen. Mittlerweile wird allerdings zeitgleich eine zentrale Trauerveranstaltung für die Polizeibediensteten geplant. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir das Hoffest aus diesem Grund nicht durchführen können.
Mit freundlichem Gruß
Torsten Towae
Erster Polizeihauptkommissar Leiter der Polizeiinspektion St. Ingbert
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Dienststellenleitung
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell