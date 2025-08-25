POL-IGB: 19. Hoffest der Polizeiinspektion St. Ingbert am 05.09.2025 wird ABGESAGT

St. Ingbert (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025, ereignete sich gegen 20:45 Uhr in der Südstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Ein 18jähriger Mann aus Saarbrücken hatte mit seinem Pkw die Südstraße in Fahrtrichtung Oststraße befahren. Ca. 400 m vor der Einmündung in die Straße Im Schiffelland verlor er in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein ...

