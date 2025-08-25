Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straßengefährdung

Verkehrsunfallflucht BAB 6 FR Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 25.08.2025 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der BAB6 aus FR Rohrbach kommend in FR AK Neunkirchen eine Straßengefährdung inkl. Verkehrsunfallflucht.

Der PKW mit MÜ-Kreiskennzeichen (02) befuhr mit seinem Fahrzeug die linke Spur auf der BAB6 aus FR Rohrbach kommend in FR Mannheim. Ein dunkler PKW mit SB-Kreiskennzeichen 01 befuhr dieselbe Spur wie 02. 01 näherte sich mit überhöhter Geschwindigkeit dem Fahrzeug von 02. Als das Fahrzeug von 01 direkt hinter dem 02 fuhr, fuhr dieser dem 02 so dicht auf, sodass dieser die Spur nach rechts wechselte, um eine Kollision zu verhindern. Im Anschluss setzte sich das Fahrzeug 01 direkt vor den 02 und bremste diesen stark aus. In der Folge musste der 02 ebenfalls stark abbremsen, sodass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich auf der Fahrbahn mehrfach drehte. 02 kollidierte währenddessen mit der Mittelleitplanke und verursachte dadurch Sachschaden an der Leitplanke.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher 01 von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet und Angaben zum geflüchteten PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell