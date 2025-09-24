PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann beim Diebstahl von 20 Flaschen Champagner gestellt

Parchim (ots)

Ein 38-jähriger Mann hat am späten Dienstagnachmittag versucht, aus einem Supermarkt in Parchim 20 Flaschen Champagner zu stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorgang und verständigte die Polizei. Über die Videokameras des Marktes sah der Ladendetektiv, wie der Täter gegen 17:15 Uhr mehrere hochpreisige Champagnerflaschen in seinem Rucksack verstaute. Beim anschließenden Versuch, das Geschäft im Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Ring ohne zu bezahlen zu verlassen, wurde der Mann gestellt und der Polizei übergeben. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten insgesamt 20 Flaschen verschiedener Champagnersorten im Gesamtwert von über 600 Euro. Außerdem war der Rucksack des 38-Jährigen präpariert, offenbar um die Diebstahlsicherungen an den Flaschen abzuschirmen.

Der Champagner konnte unbeschadet an den Supermarkt zurückgegeben werden; den Rucksack stellten die Beamten als Tatmittel sicher. Gegen den 38-jährigen russischen Staatsbürger wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

