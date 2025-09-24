Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bäckereifahrzeug

Rostock (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldkassette aus einem Bäckereifahrzeug ermittelt jetzt die Rostocker Kriminalpolizei. Der Vorfall ereignete sich heute Morgen gegen 06:45 Uhr im Stadtteil Lütten Klein. Das verschlossene Lieferfahrzeug stand vor dem Einkaufscenter in der Rigaer Straße. Als der Fahrer aus dem Warnowpark kam, sah er zwei Personen von seinem Lieferfahrzeug in Richtung St.-Petersburger Straße 45/56 (Semmelhack Neubauten) flüchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die bislang unbekannten Täter den abgestellten Fiat Ducato widerrechtlich geöffnet und das darin befindliche Wertgelass entwendet. Zur Höhe des Stehl- und Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Nach den beiden flüchtigen Tätern wird jetzt gefahndet. Zur Beschreibung der Männer liegen derzeit folgende Angaben vor: 1. Person bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Hose, 2. Person bekleidt mit grün/türkisfarbigem Kapuzenpullover und schwarzer Hose.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 entgegen. Alternativ können sich Zeugen an jede andere Polizeidienststelle wenden oder Hinweise über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell