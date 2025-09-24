PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW verliert Mist auf der Fahrbahn

  • Bild-Infos
  • Download

Gresse (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Anhänger ist es heute Nachmittag auf der Kreisstraße 4 zwischen Leisterförde und Fortkrug zu erheblichen Straßenverschmutzungen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffnete sich während der Fahrt unbemerkt eine Ladeklappe am Anhänger eines LKW, sodass sich über eine Strecke von etwa 1,5 Kilometern größere Mengen Mist auf der Fahrbahn verteilten.

Der verantwortliche Landwirtschaftsbetrieb ist aktuell damit beschäftigt, die Straße zu reinigen. Auch die Straßenmeisterei wurde informiert. Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten ist auf dem betroffenen Straßenabschnitt weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

