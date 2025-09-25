PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß auf der B 321

Hagenow (ots)

Am 24.09.2025 ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein schwerer 
Verkehrsunfall auf der B 321. 

Die Fahrerin eines VW Golf fuhr aus Toddin kommend in Richtung 
Gramnitz. Hier versuchte sie, einen vor ihr fahrenden LKW zu 
überholen. Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW 
Polo zusammen. Die 66-jährige Fahrerin des Golfs, das ebenfalls im 
Pkw befindliche 5-jährige Kind sowie der 19-jährige Fahrer des Polo 
wurden durch die Kollision schwerverletzt. Für die Unfallaufnahme, 
den Rettungseinsatz und den sich anschließenden Einsatz der DEKRA an 
der Unfallstelle wurde die B 321 bis 19:00 zum Teil voll gesperrt. 
Weiterhin kam ein Rettungshubscharuber zum Einsatz. Der Sachschaden 
wird auf 50.000 EUR geschätzt. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 00:15

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer

    Rostock (ots) - Am 24.09.2025 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L 191 zwischen Petschow und Bandelstorf. Ein entgegenkommender PKW Hyundai hatte eine Kollision mit einem Reh als genau in dem Moment der Fahrer einer Jawa auf gleicher Höhe war. Das Reh wurde nach der Kollision auf die Gegenspur geschleudert und traf den Kradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall vom Krad gerissen und ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 15:20

    POL-HRO: 35-Jähriger nach Raubstraftat in Haft

    Rostock (ots) - Gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Rostock ist am 24.09.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Rostock erlassen worden. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit einer 40-jährigen Tatverdächtigen, in der Nacht zu Mittwoch gegen 02:40 Uhr einen Raub begannen zu haben. Die beiden Deutschen sollen sich Zugang zu einer Wohnung in der Malchiner Straße verschafft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren