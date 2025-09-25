Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß auf der B 321

Hagenow (ots)

Am 24.09.2025 ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 321. Die Fahrerin eines VW Golf fuhr aus Toddin kommend in Richtung Gramnitz. Hier versuchte sie, einen vor ihr fahrenden LKW zu überholen. Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen. Die 66-jährige Fahrerin des Golfs, das ebenfalls im Pkw befindliche 5-jährige Kind sowie der 19-jährige Fahrer des Polo wurden durch die Kollision schwerverletzt. Für die Unfallaufnahme, den Rettungseinsatz und den sich anschließenden Einsatz der DEKRA an der Unfallstelle wurde die B 321 bis 19:00 zum Teil voll gesperrt. Weiterhin kam ein Rettungshubscharuber zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

