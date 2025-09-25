PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Ermittlungen wegen Urkundenfälschung

Schwerin (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Hamburger Allee zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrer verletzt wurde und ein geschätzter Gesamtschaden von rund 50.000 Euro entstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 54-jähriger Autofahrer gegen 16:40 Uhr beim Abbiegen von der Talliner Straße auf die Hamburger Allee die Vorfahrt eines 30-jährigen Autofahrers. In der Folge kollidierten beide Mercedes-Fahrzeuge miteinander. Durch den Zusammenstoß wurden die Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der 30-jährige Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde noch am Unfallort medizinisch versorgt.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an dem Fahrzeug des 54-jährigen Schweriners falsche Kennzeichen angebracht waren. Gegen den Mann wurden daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 01:50

    POL-HRO: Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß auf der B 321

    Hagenow (ots) - Am 24.09.2025 ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 321. Die Fahrerin eines VW Golf fuhr aus Toddin kommend in Richtung Gramnitz. Hier versuchte sie, einen vor ihr fahrenden LKW zu überholen. Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen. Die 66-jährige Fahrerin des Golfs, das ebenfalls im Pkw befindliche 5-jährige Kind sowie der 19-jährige Fahrer ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 00:15

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer

    Rostock (ots) - Am 24.09.2025 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L 191 zwischen Petschow und Bandelstorf. Ein entgegenkommender PKW Hyundai hatte eine Kollision mit einem Reh als genau in dem Moment der Fahrer einer Jawa auf gleicher Höhe war. Das Reh wurde nach der Kollision auf die Gegenspur geschleudert und traf den Kradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall vom Krad gerissen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren