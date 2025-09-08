PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Alkoholfahrten am Wochenende in Schwerin

Schwerin (ots)

Beamte der Polizei haben am vergangenen Wochenende in Schwerin mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Kontrolliert wurde das gesamte Wochenende, wobei in den Nachtstunden der Atemalkoholtester insgesamt achtmal positiv auf Alkohol reagierte.

In sechs Fällen lag der Wert so hoch, dass eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen und eine Blutprobenentnahme angeordnet werden musste. In zwei weiteren Fällen - beide betrafen Fahrer von E-Scootern - blieb es bei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Von den sechs Strafanzeigen richteten sich vier gegen Pkw-Fahrer. Den höchsten Wert erreichte dabei ein 24-jähriger Deutscher mit 1,64 Promille. Auch eine 60-jährige Autofahrerin wurde mit 1,17 Promille am Steuer gestoppt. Zwei weitere Strafanzeigen betrafen Fahrer von E-Scootern. Hier lag der Spitzenwert bei 1,83 Promille bei einem 29-jährigen Briten.

Unter den Fahrern befanden sich insgesamt sechs deutsche Staatsangehörige, ein Brite sowie ein Ukrainer. Mit Ausnahme der 60-jährigen Autofahrerin handelte es sich bei den alkoholisierten Personen um Männer im Alter zwischen 20 und 39 Jahren. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkoholfahrten eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 09:21

    POL-HRO: Technischer Defekt ursächlich für Vollbrand eines Bootshauses am Güstrower Inselsee

    Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Aufgrund des Brandes eines Bootshauses am Güstrower Inselsee am vergangenem Freitag (wir berichteten) kam am Samstag ein sachverständiger Brandursachenermittler am Brandort zum Einsatz. Die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass keinerlei strafbares Handeln, sondern ein technischer Defekt für den Brandausbruch ursächlich war. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 06:38

    POL-HRO: Unbekannte Täter brechen in Ferienparkanlage in Plau ein

    Plau (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) - Vermutlichen im Zeitraum der Nacht zum 06.09.2025 haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Restaurantgebäude eines Ferienparks in Plau verschafft und hier laut Angabe des Betreibers diverse Gegenstände entwendet. Auch das in dem Gebäude verbaute Kassensystem sei durch die Täter angegriffen worden. Der vorläufige Gesamtschaden wird laut vorliegenden Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren