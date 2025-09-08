Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Alkoholfahrten am Wochenende in Schwerin

Schwerin (ots)

Beamte der Polizei haben am vergangenen Wochenende in Schwerin mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Kontrolliert wurde das gesamte Wochenende, wobei in den Nachtstunden der Atemalkoholtester insgesamt achtmal positiv auf Alkohol reagierte.

In sechs Fällen lag der Wert so hoch, dass eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen und eine Blutprobenentnahme angeordnet werden musste. In zwei weiteren Fällen - beide betrafen Fahrer von E-Scootern - blieb es bei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Von den sechs Strafanzeigen richteten sich vier gegen Pkw-Fahrer. Den höchsten Wert erreichte dabei ein 24-jähriger Deutscher mit 1,64 Promille. Auch eine 60-jährige Autofahrerin wurde mit 1,17 Promille am Steuer gestoppt. Zwei weitere Strafanzeigen betrafen Fahrer von E-Scootern. Hier lag der Spitzenwert bei 1,83 Promille bei einem 29-jährigen Briten.

Unter den Fahrern befanden sich insgesamt sechs deutsche Staatsangehörige, ein Brite sowie ein Ukrainer. Mit Ausnahme der 60-jährigen Autofahrerin handelte es sich bei den alkoholisierten Personen um Männer im Alter zwischen 20 und 39 Jahren. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkoholfahrten eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen.

