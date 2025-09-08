PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter brechen in Ferienparkanlage in Plau ein

Plau (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Vermutlichen im Zeitraum der Nacht zum 06.09.2025 haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Restaurantgebäude eines Ferienparks in Plau verschafft und hier laut Angabe des Betreibers diverse Gegenstände entwendet. Auch das in dem Gebäude verbaute Kassensystem sei durch die Täter angegriffen worden. Der vorläufige Gesamtschaden wird laut vorliegenden Angaben mit mehreren Tausend Euro beziffert. Am Morgen des 06.09.2025 wurden Mitarbeiter des Unternehmens auf den Einbruch aufmerksam und informierten umgehend die Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

