Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand auf einer Station der UNK - Universitätsmedizin Rostock mit einer verstorbenen Person

Rostock (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es heute zu einem Brandausbruch auf 
einer Patientenstation der UNK - Universitätsmedizin Rostock in 
Rostock-Gehlsdorf.
Gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand.
Kameraden der Rostocker Feuerwehr evakuierten die Station und führten
die weiteren Löscharbeiten durch.
Dabei konnte eine 26-jährige männliche Person auf der Station nur 
noch leblos geborgen werden.
Zwei weitere Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation.
Gegen 17:20 Uhr hatte die Feuerwehr ihre Maßnahmen beendet.
Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Brandort. Der 
Brandort ist beschlagnahmt.
Der Einsatz eines Brandursachenermittlers erfolgt am morgigen Tage.
Insgesamt wurden 22 Patienten evakuiert. Diese wurden auf andere 
Stationen verlegt.
Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschätzbar.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

