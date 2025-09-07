Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand auf einer Station der UNK - Universitätsmedizin Rostock mit einer verstorbenen Person

Rostock (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es heute zu einem Brandausbruch auf einer Patientenstation der UNK - Universitätsmedizin Rostock in Rostock-Gehlsdorf. Gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand. Kameraden der Rostocker Feuerwehr evakuierten die Station und führten die weiteren Löscharbeiten durch. Dabei konnte eine 26-jährige männliche Person auf der Station nur noch leblos geborgen werden. Zwei weitere Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation. Gegen 17:20 Uhr hatte die Feuerwehr ihre Maßnahmen beendet. Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Brandort. Der Brandort ist beschlagnahmt. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers erfolgt am morgigen Tage. Insgesamt wurden 22 Patienten evakuiert. Diese wurden auf andere Stationen verlegt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschätzbar. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell