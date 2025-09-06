PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Vermissten aus Schwerin

Schwerin (ots)

~Die Vermisste wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Gordon Tiesler

Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock~

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 10:27

    POL-HRO: Vermisste 14-jährige aus Schwerin

    Schwerin (ots) - Seit dem 05.09.2025 wird eine 14-Jährige aus Schwerin vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385/5180-2224, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/ym2c6 Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 17:38

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der A 20

    Rostock (ots) - ~Am 05.09.2025 kam es gegen 14:00 Uhr auf der A 20, zwischen der Anschlussstelle Kröpelin und der Anschlussstelle Neukloster in Fahrtrichtung Lübeck, zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Mercedes ist aufgrund von Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden PKW Seat aufgefahren. Dabei wurde der 37-jährige Fahrzeugführer des PKW Mercedes und die 38-jährige Fahrzeugführerin des PKW Seat leicht verletzt. Ein ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:09

    POL-HRO: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

    Rostock (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 17:15 Uhr in der Schweriner Weststadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wollte der 43-jährige Radfahrer in der Straße Vor dem Wittenburger Tor nach rechts abbiegen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren