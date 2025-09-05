Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 17:15 Uhr in der Schweriner Weststadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wollte der 43-jährige Radfahrer in der Straße Vor dem Wittenburger Tor nach rechts abbiegen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 76-jährigen Autofahrers zusammen.

Der Fahrradfahrer erlitt infolge des Sturzes leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell