Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Bürgerhinweis - Polizei stellt mehrere Cannabispflanzen in Teterower Wohnung sicher

Teterow (Landkreis Rostock) (ots)

Ein aufmerksamer Bürger hat die Beamten der Polizei in Teterow am 04.09.2025 auf eine augenscheinlich heimische Zucht von Cannabispflanzen aufmerksam gemacht. Die Polizisten überprüften die betreffende Wohnung eines 42-jährigen Deutschen und konnten nebst 13 Cannabispflanzen ein Zelt zur Pflanzenaufzucht samt Belüftungsanlage feststellen. Die Pflanzen sowie auch weitere Pflanztöpfe mit Stecklingen wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen, privaten Anbaus von mehr als drei Cannabispflanzen (der erlaubte Grenzwert nach dem Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis) verantworten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

