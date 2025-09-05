PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Streit in der Häuslichkeit - 19-Jähriger verletzt und bespuckt Beamte der Polizei Boizenburg

Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Ein Beamter der Polizei Boizenburg ist im Kontext eines Einsatzes durch Widerstandshandlungen eines 19-Jährigen körperlich attackiert und hierbei leicht am Kopf verletzt worden.

Der Sachverhalt ereignete sich gegen 14:00 Uhr aufgrund einer zuvor gemeldeten, verbalen Auseinandersetzung in einer Wohnung im Boizenburger Nordwesten. Der hier beteiligte 19-jährige Deutsche reagierte auf die Beamten sofort erheblich aggressiv. Er beleidigte die Polizisten und drohte damit diese anzugreifen. Als der junge Mann tatsächlich auf einen der Beamten losgeht, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge der Polizist am Kopf verletzt wurde. Dennoch gelang es den Einsatzkräften den Deutschen zu überwältigen und zu fixieren. Trotz Fesselung setzte der alkoholisiert wirkende Tatverdächtige dessen Bedrohungen fort und bespuckte eine Beamtin. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 19-Jährige in Gewahrsam genommen.

Die u.a. wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleiteten Ermittlungen sind durch die Kriminalpolizei übernommen worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 12:37

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen aus Parchim

    Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) - Seit dem 04.09.2025 um 08:00 Uhr wird eine 13-Jährige aus Parchim vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich der Wohnanschrift ihrer Mutter in Parchim aufgehalten. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Vermisste bislang unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: - ca. ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:35

    POL-HRO: Brand einer Strohmiete mit 200 Strohballen

    Carlow (LK NWM) (ots) - Nachdem es in den heutigen frühen Morgenstunden zum Brand von circa 200 Strohballen gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen 01:30 Uhr wurde die Gadebuscher Polizei über den Brand zwischen den Ortschaften Samkow und Lindow informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte am Brandort stand die Strohmiete mit circa 200 Strohballen in Vollbrand. Feuerwehrkräfte hatten zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren