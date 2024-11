Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Hauptstraße in Sande - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

Am Montag, den 18.11.2024, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, den 09.11.2024, auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 32 in Sande ereignet haben soll. Ein unbekannter Fahrzeugführer habe nach Zeugenaussagen gegen 18:45 Uhr ein Rangiermanöver mit einem Pkw, an dem ein Anhänger angekoppelt war, durchgeführt, und sei dabei mit einer oberen Ecke mit der Dachrinne kollidiert, die dadurch erheblich beschädigt worden sei. Der Unfallverursacher entfernte sich dann nach weiteren Rangiermanövern von der Unfallstelle. Eine Auswertung von Videoaufnahmen ergab, dass es sich bei dem unfallverursachenden Pkw vermutlich um einen helleren SUV handeln könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Sande unter der Rufnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen.

