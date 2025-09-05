Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der A 20

Rostock (ots)

~Am 05.09.2025 kam es gegen 14:00 Uhr auf der A 20, zwischen der Anschlussstelle Kröpelin und der Anschlussstelle Neukloster in Fahrtrichtung Lübeck, zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Mercedes ist aufgrund von Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden PKW Seat aufgefahren. Dabei wurde der 37-jährige Fahrzeugführer des PKW Mercedes und die 38-jährige Fahrzeugführerin des PKW Seat leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam vorsorglich zum Einsatz. Beide Fahrzeugführer wurden mit RTWs in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 35.000 EUR geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie für die Bergungs- und Säuberungsmaßnahmen wurde die A 20 in Richtung Lübeck ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Marian Jelito

Polizeihauptmeister Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf~

