LPI-NDH: Verletzungen durch den Gebrauch einer Schreckschusswaffe

Brehme (ots) - Wie der Polizei am Donnerstagmittag bekannt gemacht wurde, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu einem Sportlerhaus in der Wildunger Straße. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in der Nacht zu Donnerstag in das Gebäudeinnere. Sie fanden Geldkassetten, welche zum Glück leer waren, auf. Der am Objekt entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro ...

