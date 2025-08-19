Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht

Gau-Bischofsheim (ots)

Am Montag, 18.08.2025 kam es gegen 14:20 Uhr am Ortsausgang Gau-Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die Frau befuhr mit einem Pedelec die Straße Am Küchelberg in Richtung Lörzweiler. Vor ihr und hinter ihr fuhr jeweils ein/e Rennradfahrer/in. An einer Einmündung unmittelbar am Ortsausgang überholte ein PKW mit Anhänger die Pedelec-Fahrerin. Der Anhänger streifte sie dabei, wodurch das Pedelec umkippte. Die Pedelec-Fahrerin wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Der oder die Fahrer/in des Gespanns setzte die Fahrt fort.

Hilfsbereite Autofahrer/innen und auch die Rennradfahrerin kamen der Frau zur Hilfe. Anschließend konnte die Frau ihre Fahrt fortsetzen.

Die Personalien der Ersthelfenden sind derzeit unbekannt. Die Polizeiinspektion Oppenheim sucht deshalb nach den genannten, aber auch weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich bei der Polizei Oppenheim unter 06133/933 0 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell