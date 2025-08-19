PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht

Gau-Bischofsheim (ots)

Am Montag, 18.08.2025 kam es gegen 14:20 Uhr am Ortsausgang Gau-Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die Frau befuhr mit einem Pedelec die Straße Am Küchelberg in Richtung Lörzweiler. Vor ihr und hinter ihr fuhr jeweils ein/e Rennradfahrer/in. An einer Einmündung unmittelbar am Ortsausgang überholte ein PKW mit Anhänger die Pedelec-Fahrerin. Der Anhänger streifte sie dabei, wodurch das Pedelec umkippte. Die Pedelec-Fahrerin wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Der oder die Fahrer/in des Gespanns setzte die Fahrt fort.

Hilfsbereite Autofahrer/innen und auch die Rennradfahrerin kamen der Frau zur Hilfe. Anschließend konnte die Frau ihre Fahrt fortsetzen.

Die Personalien der Ersthelfenden sind derzeit unbekannt. Die Polizeiinspektion Oppenheim sucht deshalb nach den genannten, aber auch weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich bei der Polizei Oppenheim unter 06133/933 0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 / 933-0
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 19:02

    POL-PIOPP: Frontalzusammenstoß zweier PKW mit drei schwerverletzten Personen

    Oppenheim (ots) - Am heutigen Mittag gegen ca. 13:48 Uhr kam es auf der Kreisstraße 48 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 18-jähriger Bodenheimer mit seinem PKW die K39 aus Richtung Dalheim kommend in Fahrtrichtung Weinolsheim. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 21:11

    POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Nackenheim (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025, kommt es gegen 15:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Leichtkraftrad an der Einmündung Prof.-Dr.-Pier-Straße / Wormser Straße in Nackenheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersieht der 66-jährige PKW-Fahrer beim Abbiegen das herannahende Leichtkraftrad, welches zu diesem Zeitpunkt mit zwei Jugendlichen besetzt ist. Es ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 05:35

    POL-PIOPP: Festnahme nach gemeldetem Fahrraddiebstahl

    Oppenheim (ots) - In der Nacht vom 14. auf den 15.08.2025 wurde um 02:15 Uhr der Polizeiinspektion Oppenheim ein gerade stattfindender Fahrraddiebstahl von der Eigentümerin gemeldet. Diese hatte bemerkt, wie eine ihr unbekannte Person ihr E-Bike aus der Garage entwendete und anschließend flüchtete. Auf Grund der Meldung wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet, da die Eigentümerin sowohl ihr Fahrrad als auch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren