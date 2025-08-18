Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Frontalzusammenstoß zweier PKW mit drei schwerverletzten Personen

Oppenheim (ots)

Am heutigen Mittag gegen ca. 13:48 Uhr kam es auf der Kreisstraße 48 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 18-jähriger Bodenheimer mit seinem PKW die K39 aus Richtung Dalheim kommend in Fahrtrichtung Weinolsheim. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam kurzzeitig von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden PKW, der mit zwei Insassen besetzt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Beteiligten schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden.

Die K39 ist aktuell noch voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Polizei Oppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 / 933-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell