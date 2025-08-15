Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nackenheim (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025, kommt es gegen 15:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Leichtkraftrad an der Einmündung Prof.-Dr.-Pier-Straße / Wormser Straße in Nackenheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersieht der 66-jährige PKW-Fahrer beim Abbiegen das herannahende Leichtkraftrad, welches zu diesem Zeitpunkt mit zwei Jugendlichen besetzt ist. Es kommt zum Zusammenstoß, bei welchem die beiden Jugendlichen von dem Kraftrad geschleudert werden und schlussendlich auf der Straße zum Liegen kommen. Durch den Aufprall erleiden die beiden Jugendlichen diverse Verletzungen an Armen und Kopf, welche in Krankenhäusern medizinisch versorgt und behandelt werden. Die Jugendlichen sind nicht lebensgefährlich verletzt. Durch die polizeilichen Einsatzmaßnahmen und den Einsatz des Rettungshubschraubers muss ein Teil der Wormser Straße für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

