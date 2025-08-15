PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nackenheim (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025, kommt es gegen 15:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Leichtkraftrad an der Einmündung Prof.-Dr.-Pier-Straße / Wormser Straße in Nackenheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersieht der 66-jährige PKW-Fahrer beim Abbiegen das herannahende Leichtkraftrad, welches zu diesem Zeitpunkt mit zwei Jugendlichen besetzt ist. Es kommt zum Zusammenstoß, bei welchem die beiden Jugendlichen von dem Kraftrad geschleudert werden und schlussendlich auf der Straße zum Liegen kommen. Durch den Aufprall erleiden die beiden Jugendlichen diverse Verletzungen an Armen und Kopf, welche in Krankenhäusern medizinisch versorgt und behandelt werden. Die Jugendlichen sind nicht lebensgefährlich verletzt. Durch die polizeilichen Einsatzmaßnahmen und den Einsatz des Rettungshubschraubers muss ein Teil der Wormser Straße für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 / 933-0
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 05:35

    POL-PIOPP: Festnahme nach gemeldetem Fahrraddiebstahl

    Oppenheim (ots) - In der Nacht vom 14. auf den 15.08.2025 wurde um 02:15 Uhr der Polizeiinspektion Oppenheim ein gerade stattfindender Fahrraddiebstahl von der Eigentümerin gemeldet. Diese hatte bemerkt, wie eine ihr unbekannte Person ihr E-Bike aus der Garage entwendete und anschließend flüchtete. Auf Grund der Meldung wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet, da die Eigentümerin sowohl ihr Fahrrad als auch die ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 20:42

    POL-PIOPP: L425 nach Verkehrsunfall mit Traktor zeitweise gesperrt

    Friesenheim (ots) - Am heutigen Mittwochnachmittag musste die Landstraße 425 nach einem Verkehrsunfall zwischen Köngernheim und Friesenheim zeitweise voll gesperrt werden. Die 25-jährige Fahrerin einer landwirtschaftlichen Zugmaschine befährt nach aktuellem Ermittlungsstand die L425 aus Richtung Köngernheim in Fahrtrichtung Friesenheim. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 20:50

    POL-PIOPP: Verkehrsteilnehmer verfolgt betrunkene Autofahrerin

    Oppenheim (ots) - Am Dienstagnachmittag fällt einer Zeugin und ihrem Beifahrer ein PKW auf dem Weg von Dexheim nach Oppenheim auf. Da das Fahrzeug über die gesamte Strecke starke Schlangenlinien fährt und auch in den Gegenverkehr gelangt, informieren die Zeugen die Polizei. Dank der Angaben der Zeugen kann die Polizei das Fahrzeug in Oppenheim feststellen und die 45-jährige Fahrzeugführerin kontrollieren. Dabei wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren