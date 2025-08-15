PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Festnahme nach gemeldetem Fahrraddiebstahl

Oppenheim (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15.08.2025 wurde um 02:15 Uhr der Polizeiinspektion Oppenheim ein gerade stattfindender Fahrraddiebstahl von der Eigentümerin gemeldet. Diese hatte bemerkt, wie eine ihr unbekannte Person ihr E-Bike aus der Garage entwendete und anschließend flüchtete. Auf Grund der Meldung wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet, da die Eigentümerin sowohl ihr Fahrrad als auch die unbekannte Person aussagekräftig beschreiben konnte. Dies führte schlussendlich zu einer Kontrolle im Oppenheimer Stadtgebiet. Hierbei passten sowohl E-Bike und als auch die Person auf die Beschreibung. Die im weiteren Verlauf hinzukommende Eigentümerin erkannte ihr E-Bike wieder und konnte dies zweifelsfrei Nachweisen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem Beschuldigten deutlichen Alkoholgeruch war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,87 Promille, sodass im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Der Täter wurde hiernach aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 / 933-0
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

