POL-HRO: Vermisste 14-jährige aus Schwerin
Schwerin (ots)
Seit dem 05.09.2025 wird eine 14-Jährige aus Schwerin vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385/5180-2224, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/ym2c6 Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
