Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer leerstehenden Halle in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 06.09.2025 kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Brandmeldung in Schwerin. Aus bislang unbekannter Ursache stand in der Güterbahnhofstraße eine leerstehende Halle in Vollbrand. Diese hatte die Größe von 50m x 20m. Zur Brandbekämpfung wurden die Berufsfeuerwehr Schwerin sowie die Freiwilligen Feuerwehren Schwerin Mitte, Warnitz, Wickendorf und Schlossgarten alarmiert. Hierbei kamen 67 Kameraden mit 13 Einsatzfahrzeugen zum Einsatz. Zur Absicherung der Löscharbeiten waren mehrere Streifenwagen des PHR Schwerin und der Bundespolizei erforderlich. Da eine Straftat nicht ausgeschlossen ist kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde für weitere Ermittlungen der Brandort beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 75.000 EUR beziffert. Verletzt wurde niemand. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

