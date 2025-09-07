PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer leerstehenden Halle in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 06.09.2025 kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Brandmeldung in 
Schwerin.

Aus bislang unbekannter Ursache stand in der Güterbahnhofstraße eine 
leerstehende Halle in Vollbrand. Diese hatte die Größe von 50m x 20m.
Zur Brandbekämpfung wurden die Berufsfeuerwehr Schwerin sowie die 
Freiwilligen Feuerwehren Schwerin Mitte, Warnitz, Wickendorf und 
Schlossgarten alarmiert. Hierbei kamen 67 Kameraden mit 13 
Einsatzfahrzeugen zum Einsatz. Zur Absicherung der Löscharbeiten 
waren mehrere Streifenwagen des PHR Schwerin und der Bundespolizei 
erforderlich. Da eine Straftat nicht ausgeschlossen ist kam der 
Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft
wurde für weitere Ermittlungen der Brandort beschlagnahmt. Der 
Sachschaden wird auf 75.000 EUR beziffert. Verletzt wurde niemand. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

