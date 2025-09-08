PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Band einer Gartenlaube in Parchim

Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

In der Nacht zum 07.09.2025 befanden sich diverse Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Ziegeleiweg in Parchim im Einsatz, nachdem ein Hinweisgeber über den polizeilichen Notruf eine in voller Ausdehnung brennende Gartenlaube mitteilte.

Gegen 01:45 Uhr erhielt die Polizei durch einen Zeugen Kenntnis von dem Brandgeschehen. Durch die sofort eingesetzten Beamten sei vor Ort festgestellt worden, dass eine Gartenlaube in Vollbrand steht. Aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Parchim und Möderitz konnte zumindest verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude weiterer Parzellen übergreifen konnten. Die betroffene Gartenlaube brannte jedoch vollständig nieder.

Die Ermittlungen zur Brandursache befinden sich gegenwärtig am Anfang. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 5.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

