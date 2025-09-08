PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Technischer Defekt ursächlich für Vollbrand eines Bootshauses am Güstrower Inselsee

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Aufgrund des Brandes eines Bootshauses am Güstrower Inselsee am vergangenem Freitag (wir berichteten) kam am Samstag ein sachverständiger Brandursachenermittler am Brandort zum Einsatz. Die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass keinerlei strafbares Handeln, sondern ein technischer Defekt für den Brandausbruch ursächlich war. Hierzu dauern die weiterführenden Auswertungen jedoch noch an, weshalb keine weiteren Details zum technischen Defekt mitgeteilt werden können.

Ausgangsmeldung zum Brandgeschehen vom 05.08.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6111780

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

