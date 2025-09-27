Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Güstrow anlässlich einer Versammlungslage im Bereich von Autobahnbrücken an der BAB20

Bad Doberan/Landkreis Rostock (ots)

Für den heutigen Samstag wurden auf drei Autobahnüberführungen entlang der BAB20 im Bereich des Landkreises Rostock stationäre Versammlungen zum Thema: "Deutscher Sozialismus" durch die Partei "Der III. Weg" angemeldet.

Hierbei wurden mittels Banner und Fahnen entsprechende Meinungsäußerungen kundgetan. Als Versammlungsort dienten die drei aufeinanderfolgenden Autobahnüberführungen über der BAB20 an der L132, der L132a, an welche zugleich die Anschlussstelle Rostock Süd zur BAB20 anschließt und an der Kreuzkamp.

An den Versammlungen, die einen friedlichen und störungsfreien Verlauf nahmen, beteiligten sich insgesamt 49 Menschen. Gegen 11:30 Uhr wurde die Versammlung ohne weitere Vorkommnisse beendet. Im Zusammenhang mit diesem Veranstaltungsgeschehen kam es zu keinen strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

Die Polizeiinspektion Güstrow begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte am Einsatz beteiligt.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte aufgrund der um 12:15 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell