Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Zeugen nach Körperverletzung auf Wohnmobilstellplatz gesucht

Laar (ots)

Am Montag gegen 15:00 Uhr kam es auf dem Wohnmobilstellplatz an der Hauptstraße in Laar zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß der Geschädigte auf einem Campingstuhl vor seinem Wohnmobil, als sich ein vermutlich niederländisches Ehepaar näherte. Die Frau soll gegen den Stuhl getreten haben, woraufhin der Mann zu Boden fiel. Beim Versuch, wieder aufzustehen, trat die Frau dem Mann mutmaßlich in den Genitalbereich, was erhebliche Schmerzen verursachte. Anschließend soll der Begleiter der Frau den Geschädigten festgehalten und bedrängt haben. Das Paar entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Das beschriebene Ehepaar geht nach Angaben des Geschädigten regelmäßig mit zwei Windhunden im Bereich des Stellplatzes spazieren. Die Frau wird auf etwa 40 Jahre alt geschätzt und soll Niederländisch gesprochen haben. Der Mann war ebenfalls etwa 40 Jahre alt und sprach ebenfalls Niederländisch. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und war mit einem weißen T-Shirt sowie einer kurzen Jeanshose bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell