Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Montag, gegen 07:05 Uhr, kam es auf der Kanalstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr mit seinem Audi die Kanalstraße aus Richtung Emlichheim kommend in Fahrtrichtung Georgsdorf, als ihm ein bislang unbekannter Motorradfahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Dieser hatte zuvor einen anderen Pkw überholt. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Motorrad zu verhindern, musste der Autofahrer nach rechts ausweichen. Dabei touchierte er einen Leitpfosten, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro am Fahrzeug entstand. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell