POL-HA: Jugendliche geraten in einen Streit und erhalten jeweils Strafanzeigen

Am Samstag (04.10.2025) gerieten in der Heinitzstraße gegen 18 Uhr Jugendliche in einen Streit. Ein 16-Jähriger gab an, von einem ein Jahr älteren Jugendlichen mit einem Tierabwehrspray verletzt worden zu sein. Der 17-Jährige habe ihn unvermittelt damit besprüht. Deshalb habe er eine Flasche nach ihm geworfen und sei dann aus dem Haus gelaufen. Der 17-Jährige berichtete einer Streifenwagenbesatzung hingegen, dass der 16-Jährige zuvor randaliert und eine Tür beschädigt habe. Er sei bedroht worden und habe das Spray eingesetzt, um sich zu schützen. Beide Jugendliche waren leicht verletzt und erhielten Anzeigen. Gegen den 17-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 16-Jährige muss sich wegen Sachbeschädigung und Bedrohung verantworten. Eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung lehnten die beiden leicht verletzten Kontrahenten jeweils ab. (arn)

