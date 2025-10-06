PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Mann mit Verletzung am Hals aufgefunden - Mordkommission eingesetzt

Hagen/Siegen (ots)

In der Hagener Straße in Siegen wurde am Sonntag (5.10.25) gegen 21.23 Uhr ein Mann mit einer Verletzung im Bereich des Halses aufgefunden. Er ist schwer verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist derzeit stabil. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 44-Jährige in einer Wohnung mit weiteren Männern in einen Streit und wurde hierbei verletzt. Ein 46 und ein 47-Jähriger konnten noch in der Wohnung durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werden. Weitere Ermittlungen führten zu einem 39-jährigen Mann. Die drei Personen sind vorläufig festgenommen worden. Derzeit wird geprüft, ob und in welcher Konstellation sie jeweils an der Tat beteiligt waren. Eine Mordkommission der Polizei Hagen ist eingesetzt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

