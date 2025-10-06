Polizei Hagen

POL-HA: Auf einen Kaffee mit der Polizei - Veranstaltung "Coffee with a cop" und Beratung zum Thema Taschendiebstahl am 10. Oktober 2025 in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Freitag (10.10.2025) in der Innenstadt auf einen Kaffee ein und möchte gleichzeitig wichtige Präventionshinweise zum Thema Taschendiebstahl geben. Ab 11 Uhr stehen die Polizisten mit einem mobilen Café auf dem Wochenmarkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Mit dabei sind die Experten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz, die sich mit der Aktion an einem bundesweiten Schwerpunkteinsatz zur Prävention von Taschendiebstahlsdelikten beteiligen. Außerdem stehen Ihnen unter anderem Ermittler des für Taschendiebstahlsdelikte zuständigen Kriminalkommissariats 13 sowie Beamte des Bezirksdienstes als Ansprechpartner zur Verfügung. Bei einem kostenlosen Heißgetränk können alle Interessierten aber auch zu jedem anderen Thema ungezwungen mit den Beamten ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung "Coffee with a Cop", die das Innenministerium NRW auch in anderen Städten regelmäßig durchführt, orientiert sich an einem Format, bei dem sich schon seit einigen Jahren Bürger und Polizisten in den USA austauschen. NRW-Innenminister Herbert Reul sowie Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh werden am 10.10.2025 ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Für eine ganz besondere Atmosphäre werden die Berufsmusiker der Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizeiorchesters NRW sorgen, indem sie den Termin musikalisch begleiten. Lassen Sie sich einladen, wir freuen uns auf Sie! (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell