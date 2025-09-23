Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Ortsschild umgefahren, Frontalzusammenstoß

Hohenlohekreis (ots)

Forchtenberg-Ernsbach: Ortsschild umgefahren - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer in den letzten Tagen mit dem Ortsschild in Forchtenberg-Ernsbach kollidierte. Dieses befindet sich an der Einmündung der Forchtenberger Straße in die Landesstraße 1045. Der Schaden fiel einem städtischen Mitarbeiter am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, auf. Um die Unfallstelle herum konnten Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden. Der genaue Unfallzeitpunkt ist unbekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfallzeitpunkt oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

L1048/Forchtenberg: Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße - Schutzengel an Bord

Am Sonntagabend kam es auf der Landesstraße 1048 bei Forchtenberg zu einem Verkehrsunfall größeren Ausmaßes. Eine 40-Jährige fuhr gegen 18:20 Uhr mit ihrem Audi RS 6 von Forchtenberg in Richtung Waldfeld, als ihr Auto in einer Rechtskurve, kurz nach dem Waldgebiet, vermutlich aufgrund Nässe, die Bodenhaftung verlor und in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Audi mit dem entgegenkommenden Cupra einer 44-Jährigen. Die Cupra-Fahrerin verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Die Fahrerin des Audi und ihr mitfahrendes Kind blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenssumme wird insgesamt auf etwa 150.000 Euro geschätzt

