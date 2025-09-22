Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Solarkabel entwendet, Pkw kollidiert mit Baum, Angriff auf Polizeibeamte, Täter bei Diebstahlsversuch erwischt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Ahorn-Berolzheim: Diebe stehlen Solarkabel - hoher Schaden

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochnachmittag, 14 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, mehrere Solarkabel vom Solarpark in Ahorn-Berolzheim. Hierzu verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Gelände. Insgesamt wurden circa 50.000 Meter Kabel entfernt und gestohlen. Dies entspricht einem Geldwert von etwa 100.000 Euro. Die Kosten für die Reparatur und Instandsetzung sind deutlich höher. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum rund um den Solarpark verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen zu wenden.

K2850/Igersheim: Pkw kollidiert mit Baum - Fahrerin und Beifahrer verletzt

Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in Igersheim. Eine 72-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 19:30 Uhr die Kreisstraße 2850 in Fahrtrichtung Igersheim. Vermutlich aufgrund körperlicher Mängel kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr die angrenzende Wiese für mehrere hundert Meter und kollidierte letztendlich mit einem Baum, welcher durch die Kraft des Aufpralls entwurzelt wurde. Die Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht, ihr 77-jähriger Beifahrer trug schwere Verletzungen davon. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Igersheim war mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften am Einsatz beteiligt. Die K2850 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Lauda-Königshofen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Weil zwei Brüdern in der Nacht auf Sonntag, im Zuge der Königshofer Messe, durch Security-Kräfte der Eintritt in die Tauber-Franken-Halle verwehrt wurde kam es aufgrund des darauffolgenden Streits zu einem Polizeieinsatz. Im Rahmen polizeilichen Ansprache, welche kurz vor Mitternacht stattfand, schlug einer der Brüder, ein 34-Jähriger, unvermittelt mit der flachen Hand nach einem der Beamten. Er traf diesen leicht im Gesicht. Anschließend wurde der Mann zum Streifenwagen verbracht. Zwei weitere Angriffsversuche desselben Mannes in Form eines Kopfstoßes und Spuckens verfehlten den Beamten knapp. Der 34-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Er muss sich nun aufgrund des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Königheim: Bei Diebstahl erwischt - Täter flüchten - Zeugenaufruf

In der Nacht auf Sonntag, gegen 0:15 Uhr, versuchten zwei männliche Unbekannte zwei Motorroller aus einem Carport in der Königheimer Straße "Unteres Tor" zu entwenden. Ein Zeuge erwischte die Täter hierbei, woraufhin diese die Roller stehen ließen und flüchteten. Der Zeuge konnte noch erkennen wie die Täter die Örtlichkeit mit Fahrrädern verließen. Einer der Tatverdächtigen wurde wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20 Jahre alt, sprach Deutsch mit Akzent, hatte dunkle Haare, war dunkel gekleidet und trug eine Schildmütze. Der zweite Tatverdächtige war hell gekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

