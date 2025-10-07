POL-HA: Senior fährt ohne Führerschein mit Auto in Kontrollstelle der Polizei
Hagen-Mitte (ots)
Auf dem Märkischen Ring kontrollierten Polizisten am Dienstag (07.10.2025) in den frühen Morgenstunden einen Autofahrer, der ohne Führerschein mit einem Seat fuhr. Um 3.35 Uhr war der 71-jährige Hagener mit dem Pkw in Richtung Bahnhof unterwegs. Als die Polizisten ihn aufforderten, seinen Führerschein und den Fahrzeugschein vorzuzeigen, gab er an, dass er noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er habe mit dem Auto nach Hause fahren wollen, um es in die Garage zu stellen. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Auto wurde nach der Kontrolle durch einen Familienangehörigen versetzt. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell