Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Am 04.10.2025 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 86 - jähriger auf der B7 von Schmölln in Richtung Leipzig. Auf Höhe OBI geriet dieser auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem Skoda Fabia sowie einem Audi A3. Im Anschluss setzte er auf der Umgehungsstraße zurück und versuchte sich offensichtlich vom Unfallort zu entfernen. Auf seiner ursprünglichen Fahrspur Richtung Leipzig setzte er seine Fahrt fort. Ein Beteiligter von den beschädigten entgegengekommenen PKW stoppte den Fahrer des Hyundai, woraufhin der Nachfolgende Verkehr in Form eines Opel nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und hinten auffuhr.

Bei den beiden Unfällen wurde der 86 - jährige Fahrer des Hyundai verletzt und musste ärztlich versorgt werden sowie der Verkehr längere Zeit reguliert werden bis der verunfallte Hyundai sowie Opel abgeschleppt werden konnte. Aufgrund diverser in Frage kommenden Delikte wird derzeit wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung, Nötigung sowie unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

